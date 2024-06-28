Организаторы пикника «Афиши» объявили четвертую волну артистов

Организаторы пикника «Афиши» объявили четвертую музыкальную волну фестиваля, анонсировав выступления как популярных звезд, так и молодых перспективных музыкантов.

В этом году выступления новичков на фестиваля организовывает «Афиша Daily», которая курирует шоукейс «Заря» на сцене HiFi-стриминга «Звук».

В рамках шоукейса на сцену СК «Лужники» в Москве выйдут исполнители Felia, Entype, Acid Racer, Straniza, Polovinka, «Стоунд», Lavblast, TonySouljah, Why, Berry, Маугли, Горный, «Маяк», Рудольф Страусов, Наша Таня, Fck Stereotypes, Isaeva, Acid Orchestra, Isma, 3.56 am и Voi.

На Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге выступят Entype, Onative, Лилая, Polovinka, Straniza, Acid Racer, Lavblast, «Стоунд», Isaeva, Лолита Кокс, «Маяк», Рудольф Страусов, Fck Stereotypes, Acid Orchestra, Yerkatt, Маугли и Voi.

На фестивале также появятся молодые зарубежные музыканты: Internet Girl — единственные артисты из Африки, попавшие в плейлист Spotify Hyperpop, и рэпер PHFat, ставший одной из хип-хоп-легенд ЮАР.

В «Афише» сообщили, что в уже опубликованном ранее лайнапе произошли небольшие изменения. Теперь рэперы Фараон и Хаски выступят не только в Москве, но и в Петербурге, а певица Тося Чайкина приедет из Питера в столицу.

Кроме того, в столице выступит якутская певица Green Apelsin.

Организаторы фестиваля отметили, что как всегда, на пикнике будет масса различных активностей, в том числе мультикультурный крафтовый стритфуд, который объединит 6 фудкортов в Москве и 3 — в Санкт-Петербурге.

В обеих столицах одним главных гастроформатов станет техасский гриль от Smoke BBQ.

Кроме этого, на фестивале организуют маркеты, лекторий, спортивные и детские зоны, выставки и нетворкинг.

Напомним, пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа на территории СК «Лужники» в Москве, а также 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Фестиваль пройдет при поддержке генерального партнера — Сбера. Медиахолдинг Rambler&Co выступит стратегическим информационным партнером пикника «Афиши».