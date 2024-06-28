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Певице Славе предсказали новую любовь

На шоу «Место Силы» певице Славе пообещали стабильные отношения с новым мужчиной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певице Славе предсказали новую любовь на реалити-шоу о людях с необычными способностями. «Место силы» с ведущим Юрием Музыченко. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Некоторые считающие себя экстрасенсами участники подтвердили, что Славу ждет замужество.

«Это будет новый мужчина и совершенно новое чувство, которое приведет к стабильным отношениям. Там вы сами будете смотреть, хотите ли вы замуж или нет. Но сейчас вам особо и не нужны семейные отношения», — сказала певице участница Екатерина Костина, добавив, что найти партнера Славе нелегко из-за эгоизма.

Другие участники увидят возможность для артистки родить еще ребенка и даже двойню.

Накануне Слава рассказала о депрессии из-за неудачной пластики.

Ранее ведущая Ляйсан Утяшева назвала неожиданным победителя «Выжить в Дубае».

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