Певице Славе предсказали новую любовь на реалити-шоу о людях с необычными способностями. «Место силы» с ведущим Юрием Музыченко. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Некоторые считающие себя экстрасенсами участники подтвердили, что Славу ждет замужество.

«Это будет новый мужчина и совершенно новое чувство, которое приведет к стабильным отношениям. Там вы сами будете смотреть, хотите ли вы замуж или нет. Но сейчас вам особо и не нужны семейные отношения», — сказала певице участница Екатерина Костина, добавив, что найти партнера Славе нелегко из-за эгоизма.

Другие участники увидят возможность для артистки родить еще ребенка и даже двойню.

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