Названы самые ожидаемые фильмы у россиян

Боевик «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях стал самым ожидаемым фильмом среди россиян. Об этом стало известно из рейтинга Кинопоиска.

Ленту добавили в список «Буду смотреть» больше 45 тысяч пользователей онлайн-кинотеатра. В тройку лидеров также вошли «Аватар 3», выход которого запланирован на 2025 год, и американская драма «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

Из российских картин в рейтинге выше других расположились антиутопия «Мы», одна из главных новогодних премьер 2025 года «Волшебник изумрудного города» и комедия «Один день в Стамбуле». Сейчас в списке находится 339 фильмов, которые набрали больше тысячи отметок «Буду смотреть».

Рейтинг полностью автоматический и составляется на основе голосов пользователей. В него входят как фильмы, которые выходят в прокат, так и онлайн релизы.

22 апреля был опубликован первый полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи» от режиссера Шона Леви. Только за первый час ролик набрал 1,25 млн просмотров на YouTube. Мировая премьера картины, съемки которой завершились в январе 2024 года, состоится 26 июля.

Ранее стало известно, что франшиза «Шрека» пополнится пятой частью и спин-оффом об Осле.