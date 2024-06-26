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Гришаева о фигуре: «Не имею права расслабляться»

Актриса Гришаева заявила, что муж дает ей стимул для поддержания себя в форме

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Личный архив актрисы

Актриса Нонна Гришаева призналась в беседе с «Пятым каналом», что выглядит бодро в свои 52 года, так как поддерживает тело в форме.

Гришаева не отрицает, что у нее есть природные задатки для хорошей фигуры, однако она регулярно занимается и ухаживает за собой. Артистка отметила, что молодой муж Александр Нестеров дает ей стимул следить за собой. Актриса старше режиссера на 12 лет.

«Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Это тоже стимул, а стимул — это очень важно», — отметила артистка.

Гришаева добавила, что с утра встает пораньше, чтобы заняться йогой.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров поженились в 2006 году. В браке с режиссером у актрисы родился сын Илья. Актриса назвала мужа своим помощником. По словам знаменитости, супруг берет на себя часть обязанностей, которыми должна заниматься она, но из-за плотного графика не может этого сделать.

Гришаева уверена, что партнерство и взаимопомощь друг другу – это и есть секрет успешного счастливого брака. По мнению артистки, в отношениях также нельзя забывать уделять время друг другу и делать какие-либо сюрпризы для партнера.

Ранее Нонна Гришаева вспомнила, как «шла и плакала» из-за архитектуры Санкт-Петербурга.

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