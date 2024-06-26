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Илья Авербух подарил матери квартиру в Крыму: «Место силы»

Фигурист Илья Авербух сообщил, что купил матери квартиру в Крыму

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Хореограф и фигурист Илья Авербух рассказал в интервью с телеведущей Еленой Хангой, что приобрел матери квартиру в Крыму.

По словам Авербуха, в детстве он и его мать часто ездили в Крым, в частности в поселок Партенит. Спортсмен признался, что «обожал» это поселение и назвал его своим «местом силы». Сейчас фигурист там купил жилье для матери недалеко от Медведь-горы. Как отметил артист, его родитель часто живет в Крыму.

Авербух женат на актрисе Елизавете Арзамасовой. Они сыграли свадьбу в декабре 2020 года. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких. В августе 2021 года актриса родила ребенка. Мальчика назвали Львом. На данный момент артистка ждет второго ребенка.

В ноябре 2023 года Авербух признался, что у него прекрасные отношения с тещей Юлией Арзамасовой. Он уточнил, что слово «теща» ему кажется странным. Он назвал Арзамасову-старшую своим другом и товарищем. Хореограф отметил, что очень уважает мать его жены Елизаветы Арзамасовой. По словам фигуриста, Арзамасова-старшая поддерживает дочь и ее супруга, а также помогает, когда это необходимо.

Ранее Авербух поделился подробностями второй беременности Арзамасовой.

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