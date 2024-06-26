Филипп Киркоров рассказал о сложном характере сына

Певец Филипп Киркоров признался на дне рождения Егора Крида, что его 11-летний сын Мартин обладает сложным характером. Об этом сообщает издание «7Дней».

По словам Киркорова, строптивость сына связана с его знаком зодиака. Мальчик родился под созвездием рака.

«Они одного знака с Егором — Раки. Ох, непростые, но талантливые!» — заявил исполнитель.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

В июне Киркоров рассказал, что не балует своих детей. Певец отметил, что его дочь Алла-Виктория и сын Мартин знают цену своим деньгам. По словам артиста, его дети получают карманные деньги только с праздников.

В июне Киркоров сообщил, что не стоит ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года. Артист объяснил, что в это время будет сниматься в полнометражном фильме. Певец примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым.

Киркоров также добавил, что устал путешествовать по городам с концертами.

Ранее Филипп Киркоров купил скульптуру почти за миллион рублей.