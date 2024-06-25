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Рита Дакота планирует стать матерью во второй раз

Муж Риты Дакоты Белогай заявил, что он и певица собираются завести ребенка

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер и клипмейкер Федор Белогай сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он и жена, певица Рита Дакота планируют завести ребенка.

По словам Белогая, Дакота ему заявила, что хочет от него детей, так как чувствует себя с ним безопасно и комфортно. Клипмейкер уточнил, что в последнее время они часто говорят про будущего ребенка «или сразу про нескольких».

«Очень много «волшебников» предсказывали нам, что у нас будет еще два сына. Дайте, пожалуйста, совет. Что самое важное нужно учесть до беременности, чтобы все прошло легко и в радости?» — написал клипмейкер.

Рита Дакота вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.

Дакота также воспитывает дочь Мию от первого брака с певцом Владом Соколовским. Артисты развелись в 2018 году.

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