Боня вспомнила, как оказалась в тюрьме: «Матрасы лежат, решетка»

Блогерша Виктория Боня призналась, что ее поместили в мексиканскую тюрьму, поскольку знаменитость не предоставила «какую-то анкету» на паспортном контроле. Об этом Боня рассказала на шоу «Злые языки», опубликованном на Rutube.

«Меня затолкали в тюрьму в Мексике. Там матрасы лежат, решетка. Хорошо, что я говорю на испанском, я могла что-то объяснить. Они меня поместили в комнату ожидания», — отметила телеведущая.

Боня пояснила, что инцидент произошел, когда она встречалась с теннисистом Григором Димитровым и сопровождала спортсмена на турнир в Мексике. По словам Бони, именно бывший возлюбленный договорился, чтобы блогершу поскорее выпустили.

«Когда меня вытащили из этой каталажки, я сидела с ним до полуфинала», — вспомнила звезда.

На днях Виктория Боня рассказывала в личном блоге, что может забрать себе двух детей из приюта. Она попросила поклонников поделиться схожим опытом, если такой имеется. После этого поклонники начали отговаривать телеведущую брать малыша из детского дома. По словам блогерши, большая часть аудитории не поддержала ее энтузиазм к усыновлению.

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