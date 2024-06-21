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Икону «Троица» доставят в шатер на площади перед Троице-Сергиевой лаврой

«Троицу» 22 июня привезут в шатер на площади перед Троице-Сергиевой лаврой

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Икона «Троица» Андрея Рублева в субботу, 22 июня, будет вывезена из храма Христа Спасителя и доставлена в сооруженный временный шатер на Красногорской площади перед Троице-Сергиевой лаврой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в обители.

«Завтра икону привезут на машине, поставят в установленное на Красногорской площади временное помещение — шатер, и примерно в 17:40 патриарх Кирилл с братией выйдут из лавры», — сказал он.

По словам источника, они возьмут икону и занесут ее в Троицкий собор, установят ее в храме на солее (возвышение пола перед иконостасом. — «Газета.Ru»), рядом с царскими вратами. После этого начнется вечернее богослужение, добавил он.

В январе руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала, что эта икона передана Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование по договору, заключенному между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля 2023 года.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

Ранее в Омске ликвидировали приход из-за иконы с бандеровцами.

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