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Раскрыт райдер «отмененного» бывшего участника группы Centr

Shot: рэпер Слим просит 1,2 млн рублей за частное выступление и бутылку виски

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@slimus/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Slimus (Слим) просит 1,2 млн рублей за выступление на корпоративе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Согласно райдеру музыканта, к моменту прибытия в его гримерке должны находиться бутылки с водой, а также литр «хорошего виски» марок Jameson, Chivas Regal или Macallan и вино из ЮАР, Чили или Испании. Из еды артист просит сырную и фруктовую тарелку, две пиццы.

В документе сказано, что музыкант готов разместиться в номере четырехзвездочного отеля, куда разрешено проходить гостям. Он просит одну комнату класса люкс и другую — комфорт. Среди обязательных требований к номерам Slimus называет лишь душ, туалет, телефон и Wi-Fi.

19 июня в Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus после обращения Мизулиной. Концерт должен был состояться 22 июня.

Сам бывший участник группы Centr заявил «Газете.Ru», что в отношении его песен проводится лингвистическая экспертиза, из-за которой ему пришлось перенести концерт в Екатеринбурге 15 июня. По словам Slimus, он давно не упоминает наркотики в текстах. Он также пообещал отказаться от исполнения треков, в которых будут найдены нарушения.

Ранее сестре Меладзе впервые за два года доверили деньги по госконтракту.

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