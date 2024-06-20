Умер кинопродюсер Леонид Биц

На 71-м году жизни умер член Союза кинематографистов России, продюсер, режиссер и актер Леонид Биц. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

«Коллеги-кинематографисты запомнят его как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино», — говорится в сообщении.

В 1984 году Биц окончил ВГИК. С 1998 года он возглавлял компанию ООО «Киностудия «Луч». В качестве продюсера Биц работал на лентах «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Ключ от спальни», «Привет от Чарли-трубача». Как режиссер он снял фильмы «Золото» с Франко Неро, «И я там был». В роли актера Биц снялся в сериале «Белый человек».

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