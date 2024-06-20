Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казаки назначили сына лидера «Землян» старшиной

Лидер «Землян» Киселев заявил, что его сына сделали старшиной казаков

close
100%
Русская Медиагруппа

Певца Юрия Киселева (ЮрКисса) наградили медалью Минобороны и орденом от российского казачества «за патриотическую деятельность», которой он занимался, еще будучи подростком. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал его отец, лидер группы «Земляне» и глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев. Он добавил, что казаки возвели его сына в ранг казачьего старшины.

«Юра, будучи несовершеннолетним, вместе со мной создавал, помогал и обеспечивал прохождение «Крымской весны». Причем не постфактум, а с февраля месяца 2014 года, готовя референдум, тем самым помогая гражданам Крыма понимать, что звезды России с жителями Крыма, что вся Россия с ними. Всем покоя не давала его награда, полученная от президента. Юра нигде не сообщал о своей награде. Он, его брат Владимир, группа «Земляне», моя жена Елена Север награждены за патриотическую деятельность, а не за песни. Они награждены за то, что они делают для наших бойцов не один месяц, не год, не два, а все это время с «Крымской весны», с 2014 года. Причем Юра награжден не только государственной наградой Российской Федерации, но и ведомственной медалью министерства обороны, а казачество России возвело его в ранг казачьего старшины и наградило его своим орденом», — сказал он.

В 2021 году президент Владимир Путин наградил ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сам певец объяснял, что таким образом руководство страны оценило его участие в организации и проведении концертов в ЛНР, ДНР и Крыму.

В июне прошлого года его отец выдвинул инициативу платить военным за уничтожение западных танков в ходе спецоперации. В беседе с «Газетой.Ru» Киселев заявил, что его жена Елена Север и дети, Владимир и Юрий, были первыми, кто поддержал его инициативу.

Полное интервью с Владимиром Киселевым читайте на сайте «Газеты.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами