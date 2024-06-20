Казаки назначили сына лидера «Землян» старшиной

Певца Юрия Киселева (ЮрКисса) наградили медалью Минобороны и орденом от российского казачества «за патриотическую деятельность», которой он занимался, еще будучи подростком. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал его отец, лидер группы «Земляне» и глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев. Он добавил, что казаки возвели его сына в ранг казачьего старшины.

«Юра, будучи несовершеннолетним, вместе со мной создавал, помогал и обеспечивал прохождение «Крымской весны». Причем не постфактум, а с февраля месяца 2014 года, готовя референдум, тем самым помогая гражданам Крыма понимать, что звезды России с жителями Крыма, что вся Россия с ними. Всем покоя не давала его награда, полученная от президента. Юра нигде не сообщал о своей награде. Он, его брат Владимир, группа «Земляне», моя жена Елена Север награждены за патриотическую деятельность, а не за песни. Они награждены за то, что они делают для наших бойцов не один месяц, не год, не два, а все это время с «Крымской весны», с 2014 года. Причем Юра награжден не только государственной наградой Российской Федерации, но и ведомственной медалью министерства обороны, а казачество России возвело его в ранг казачьего старшины и наградило его своим орденом», — сказал он.

В 2021 году президент Владимир Путин наградил ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сам певец объяснял, что таким образом руководство страны оценило его участие в организации и проведении концертов в ЛНР, ДНР и Крыму.

В июне прошлого года его отец выдвинул инициативу платить военным за уничтожение западных танков в ходе спецоперации. В беседе с «Газетой.Ru» Киселев заявил, что его жена Елена Север и дети, Владимир и Юрий, были первыми, кто поддержал его инициативу.

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