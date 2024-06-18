Мальбэк не исключил воссоединения с Сюзанной

Певец Мальбэк (Роман Варнин – настоящее имя) заявил в подкасте «Ниче святого», что не против совместного сотрудничества с бывшей женой Сюзанной.

«Просто это все должно совпасть, должны сойтись звезды, чтобы что-то произошло. Если говорить про нас, то это должно быть что-то очень яркое, большое, фееричное. Что не будет выглядеть, как будто мы собрались спустя много времени, чтобы заработать деньги», — заявил исполнитель.

Варнин также опроверг слухи о плохих отношениях с бывшей женой. Артист уверил, что экс-супруга не препятствует общению с их общей дочерью. Певцы воспитывают вместе ребенка. Музыкант добавил, что находится в «классных» отношениях с дочерью.

По словам Мальбэка у них с бывшей с женой уже прошел пик конфликта.

«Понятно, что в какой-то момент, когда мы разошлись, все накопилось. Это был острый эмоциональный момент для всех. Так часто бывает, что люди какое-то время не могут с этим справиться и примириться. Были накоплены какие-то обиды, я могу именно о себе точно это сказать», — отметил артист.

Ранее бывший муж Лерчек ответил на слухи о выписке блогерши из квартиры.