Голикова возглавила совет Фонда кино

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена возглавила совет Фонда кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.

До этого должность председателя Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии занимал Владимир Толстой.

Накануне президент России Владимир Путин в поручении правительству назвал новую важную тему для отечественного кино.

«Обеспечить <...> при участии Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создание и продвижение игровых и неигровых кинофильмов на темы, связанные с популяризацией деятельности работников культуры в субъектах Российской Федерации, в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах», — говорится в списке поручений главы государства, утвержденном по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области.

Ранее пять проектов Первого канала стали лауреатами премии АПКиТ.