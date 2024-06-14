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Голикова возглавила совет Фонда кино

Вице-премьер Голикова стала председателем совета Фонда кино

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена возглавила совет Фонда кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.

До этого должность председателя Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии занимал Владимир Толстой.

Накануне президент России Владимир Путин в поручении правительству назвал новую важную тему для отечественного кино.

«Обеспечить <...> при участии Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создание и продвижение игровых и неигровых кинофильмов на темы, связанные с популяризацией деятельности работников культуры в субъектах Российской Федерации, в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах», — говорится в списке поручений главы государства, утвержденном по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области.

Ранее пять проектов Первого канала стали лауреатами премии АПКиТ.

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