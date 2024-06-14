«Надеюсь, Раневская нас не проклинает»: актриса Цигаль-Полищук взяла премию АПКиТ

XI церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) прошла в Москве 13 июня. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Первого канала, проекты вещателя стали лауреатами пяти наград.

Лучшим полнометражным фильмом года, уточнили в пресс-службе, стал «Вызов», он же взял специальный приз за первый в истории запуск кино в космос.

Лучшим телесериалом года (в размере 5-19 серий) стал «Бизон: Дело манекенщицы», лучшим документальным фильмом — «Алексей Балабанов. Послесловие», приз за лучшую женскую роль получила Мариэтта Цигаль-Полищук (за главную роль в сериале «Раневская»).

«Я надеюсь, что Фаина Георгиевна Раневская не проклинает нас всех за то, что мы сделали это кино. Сама я говорила себе, успокаиваясь: «Это не Раневская. Мы не снимаем кино про Раневскую, а это наше представление о Фаине Георгиевне и о том, какой бы могла быть ее жизнь», — говорит Цигаль-Полищук.

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