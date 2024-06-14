«Попала в секту»: Барецкий рассказал о проблемах с деньгами у Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий рассказал о проблемах с деньгами у народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Его цитирует NEWS.ru.

Барецкий уверен, что сбережения Пугачевой тратил ее муж — юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Это он сравнил с попаданием в секту.

«Пугачева попала в секту. Все ее деньги Максим Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил», — сказал он.

Шоумен заявил, что готов содержать Пугачеву, и даже заверил, что уже помогает ей финансово.

«Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье», — говорит Барецкий.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Недавно друг Аллы Пугачевой, музыкант Александр Левшин, заявил, что в отъезде певицы из России виноват ее супруг — Максим Галкин.

Ранее в Москве начали рассмотрение иска Киркорова к Успенской из-за интервью Жигаловой.