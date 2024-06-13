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Появилось еще одно доказательство расставания Джей Ло и Бена Аффлека

Певица Лопес пришла на выпускной сына Аффлека отдельно от актера

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Global Look Press

У прессы появилось еще одно доказательство расставания актрисы и певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Об этом пишет TMZ.

Джей Ло заметили на выпускном сына Аффлека — 12-летнего Сэмюэла, рожденного в браке артиста с Дженнифер Гарнер. Звезда прибыла на церемонию с собственными детьми Эммой и Максом отдельно от мужа.

На выпускном супруги не общались и держались поодаль.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе. Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопес. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

Накануне журналисты сообщили, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости хотят получить за недвижимость около $65 миллионов.

Ранее актер Максим Аверин рассказал, как справляется с тяжелыми периодами в жизни.

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