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Путин перечислил главные задачи деятелей культуры в России

Путин назвал главными задачами деятелей культуры сохранение наследия России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главной задачей деятелей культуры — сохранение и развитие наследия страны. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Нам есть чем гордиться, есть что беречь и передавать потомкам», — сказал российский лидер на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.

Во время выступления президент подчеркнул, что россиян сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу своей страны.

Церемония вручения государственных премий в разных областях, в том числе искусства, за прошедший год и золотых медалей Героям Труда проходит 12 июня в Кремле.

10 июня в приветствии II Международного форума министров образования «Формируя будущее» Владимир Путин заявил, что российское руководство особое внимание воспитанию у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, которые помогают сформировать зрелую и ответственную личность и укрепить институт семьи.

Ранее Путин заявил о всенародной поддержке СВО в России.

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