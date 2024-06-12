Путин перечислил главные задачи деятелей культуры в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главной задачей деятелей культуры — сохранение и развитие наследия страны. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Нам есть чем гордиться, есть что беречь и передавать потомкам», — сказал российский лидер на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.

Во время выступления президент подчеркнул, что россиян сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу своей страны.

Церемония вручения государственных премий в разных областях, в том числе искусства, за прошедший год и золотых медалей Героям Труда проходит 12 июня в Кремле.

10 июня в приветствии II Международного форума министров образования «Формируя будущее» Владимир Путин заявил, что российское руководство особое внимание воспитанию у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, которые помогают сформировать зрелую и ответственную личность и укрепить институт семьи.

Ранее Путин заявил о всенародной поддержке СВО в России.