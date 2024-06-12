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Елена Борщева рассказала о нелюбимых шутках

Юмористка Елена Борщева призналась, что не любит шутки про религию

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Личный архив

Юмористка и актриса Елена Борщева заявила в беседе с NEWS.ru, что каждый в праве решать, какие шутки для него приемлемы, а какие – нет.

По мнению Борщевой, самое главное, чтобы в юморе не было неловкого положения. Артистка считает, что шутки не должны вызывать дискомфорт у слушателя. Комикесса также назвала темы, на которыми лично не хочет шутить. Она призналась, что не любит шутки про религию.

«Но знаю, что многие любят и смотрят такие шутки. Я это не осуждаю», — заключила юмористка.

Елена Борщева стала известна после участия в шоу Comedy Woman. Она работала в проекте до 2012 года. Борщева рассказывала, что испытывала на съемках неприятные ощущения.

Борщева также принимала участие в передачах «Такси», «Ешь и худей», «Пусть говорят», «Форт Боярд», «Большая разница», «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришел!», «Истории в деталях», «Это мой ребенок?!», «Большой вопрос», «Новые Звезды в Африке».

Борщева снималась в кино. Она играла в фильмах «Что творят мужчины! 2» и «Самый лучший фильм 3-ДЭ».

Ранее Меньшова захотела взять интервью у Путина.

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