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Стивен Сигал побывал в гостях у Эмина Агаларова

В Баку актер Стивен Сигал встретился с Эмином Агаларовым

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Пресс-служба Agalarov Development, EMIN

Актер, специальный представитель министерства иностранных дел России Стивен Сигал побывал в гостях в городе-курорте исполнителя и предпринимателя Эмина Агаларова «Sea Breeze Resort» в Баку. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.

В городе-курорте состоялось открытие летнего сезона и новых концептуальных проектов, а также концерт популярных звезд.

Среди гостей открытия заметили Яну и Вадима Расковаловых, Стивена Сигала, Сергея Бурунова, Гусейна Гасанова, маму Эмина Ирину Агаларову, Алену Гаврилову и многих других. Сигал посетил и разрезание ленты ресторана McDonald's Azərbaycan. Для выхода в свет американский актер с российским гражданством выбрал привычный для себя фасон пиджака-кимоно и массивные украшения.

В конце мая президент РФ Владимир Путин вручил Сигалу орден Дружбы.

В указе российского лидера о награждении Сигала отмечалось, что он был удостоен государственной награды за большой вклад в развитие международного сотрудничества. В частности, речь идет о взаимодействии между РФ и США в культурной и гуманитарной сферах.

Ранее создатель «Города Грехов» Фрэнк Миллер рассказал о борьбе с зависимостью.

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