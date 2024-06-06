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Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге в этом году отметит 10-летний юбилей

В Екатеринбурге 28 июня пройдет юбилейный фестиваль Ural Music Night

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Пресс-служба Ural Music Night

Самый масштабный и мультиформатный музыкальный фестиваль России Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня при участии более чем 3000 музыкантов, в этом году проект отметит 10-летний юбилей. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

Впервые «Уральская ночь музыки» прошла в 2015 году и объединила 70 тысяч зрителей и 1000 музыкантов на 43 площадках. В 2023 году количество зрителей превысило 370 тысяч, на 102 сценах выступило более трех тысяч музыкантов со всей России и 13 стран.

В этом году Екатеринбург вновь станет концертной площадкой для исполнителей разных жанров и стилей. Музыка зазвучит с более чем 100 площадок: парков, скверов, площадей, баров, ресторанов, театров, музеев.

Внутри Теле-клуба развернется сцена в уникальном для «Уральской ночи музыки» формате рейва. Хедлайнеры площадки — артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde, которые выступят с совместным концертом.

На Плотинке у Капсулы Времени выступит группа Cream Soda. Потанцевать под хиты прошлых лет можно будет на сцене «Дисколенд», которая расположится у Центра развития дизайна. Хедлайнерами площадки станут экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков и экс-солист легендарного ансамбля Александр Дроздов, который выступит с программой «Синий иней».

Хедлайнерами на фудмаркете ESTORY станут молодые артисты — Антоха МС и группа Sirotkin. Для любителей рока и метала на «Екатеринбург Арене» в секторе В выступят начинающие исполнители и известные широкой публике представители жанров — Сергей Бобунец, лидер «Смысловых Галлюцинаций», а также группы Wildways и «мытищи в огне».

Программа фестиваля по традиции завершится на рассвете акцией «Светает». Тысячи зрителей с помощью зеркал будут ловить лучи солнца на Октябрьской площади. Группа Therr Maitz вместе с камерным оркестром B-A-C-H исполнит песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное…».

«Ночь музыки» — это прежде всего событие. Событие для города, для страны. Событие, которого ждешь весь год и заранее планируешь в своем календаре.
А когда «Ночь пройдет», то ты смело планируешь следующий год вместе с «Ночью Музыки», потому что знаешь, что наступит утро ясное!» — рассказала директор оркестра B-A-C-H Анна Баловина.

Остальные артисты станут известны позже. Послушать музыкантов сможет бесплатно любой желающий.

В 2023 году фестиваль «Ночь музыки» собрал 360 тысяч зрителей несмотря на ограничения.

Ранее группа Therr Maitz стала хедлайнером фестиваля Ural Music Nights.

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