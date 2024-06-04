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Проект «Юные виртуозы Казани» поможет молодым музыкантам поверить в себя

В Татарстане проведут фестиваль «Юные виртуозы Казани-2024»

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Depositphotos

В Татарстане впервые проведут конкурс-фестиваль «Юные виртуозы Казани-2024». Сейчас идет подготовка к гала-концерту, который состоится 5 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль проводится под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной.

Проект, который планируют сделать ежегодным, направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышение их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также популяризацию академического музыкального искусства.

По словам Аиды Гарифуллиной, идея проведения этого проекта вызревала давно.

В конкурсе приняло участие более 100 талантливых детей — учащихся казанских музыкальных школ и школ искусств по различным специальностям.

«В течение года ребята и их любимые педагоги старательно готовились к этому важному для них событию, тщательно подбирался репертуар. И, вот наступил час показать свое мастерство на большой сцене. Ведь победителям конкурса предоставлена уникальная возможность выступить перед многочисленной аудиторией слушателей вместе с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной», — рассказала заслуженная артистка России.

На конкурсе прозвучат шедевры мировой классики, среди которых произведения Баха и Генделя, а также музыка известных татарских композиторов Рустема Яхина и Анвара Бакирова. Наряду с ними будут исполнены лучшие образцы современного джаза и обработки народных песен.

«Я тоже в детстве начинала с участия в городских конкурсах и хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются дети, что это им дает. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, благодаря участию в этом конкурсе у них появляется возможность по-другому на себя посмотреть, расширить свой творческий кругозор», — добавила Аида Гарифуллина.

Она подчеркнула: чтобы погрузиться в музыку и начать свободно «говорить» на этом языке, нужна легкость обращения с инструментом и вера в себя.

Проект «Юные виртуозы Казани» дает молодым музыкантам возможность выйти на новый уровень понимания будущей профессии.

Гарифуллина выразила уверенность в том, что участники конкурса в будущем будут составлять творческую элиту России и Татарстана.

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