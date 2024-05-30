Адвокат рассказал, кто будет выплачивать полумиллионный долг Заворотнюк

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что выплачивать полумиллионный долг Анастасии Заворотнюк придется наследникам актрисы. Его слова передает издание «Страсти.ру».

«Оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы», — уточнил защитник.

Жорин предположил, что вряд ли задолженность перед ФНС звезды сериала «Моя прекрасная няня» станет «глобальной проблемой» для семьи.

До этого сообщалось, что у семьи знаменитости накопился долг в размере полмиллиона рублей перед налоговой. Отмечалось, что семья Заворотнюк была погружена в лечение актрисы, поэтому не следила за налоговыми отчислениями.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее тренер Тарасова назвала Заворотнюк прекрасной актрисой.