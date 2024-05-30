Мать Лерчек стала совладелицей новой компании после скандала с ФНС

Мать блогерши Лерчек Эльвира Феопентова стала совладелицей компании ООО «Смарт Байтс», выяснила «Газета.Ru».

В выписке Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сказано, что новый бизнес женщины будет заниматься оптовой торговлей, переработкой и консервированием продуктов (мясо, рыба, картофель), а также производством соковой продукции и сухарей. Феопентова владеет 35% компании, а среди ее партнеров россияне Клочков Алексей и Костенко Владимир, гражданин Литвы Паулюс Виталиус.

В 2023 году Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) была фигуранткой уголовного дела. Создательница инфопродуктов выплатила около 500 млн рублей долга, штрафов и пени перед государством. Дело о неуплате налогов прекратили. Однако в апреле на Лерчек снова подали в суд из-за долга в 22 миллиона рублей. Судебный процесс завершился мировым соглашением, в рамках которого Чекалина должна погасить долг в пять этапов до 31 мая. Со своей стороны, «Темполайн» вернет Чекалиной оставшиеся на складе товары.

17 мая Лерчек заявила, что ей нужно минимум три миллиона для жизни в месяц. Она пояснила, что в эту сумму входят не только ее личные расходы, но также детей, родителей, брата и прочее.

Ранее суд оставил под стражей Беркович и Петрийчук.