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Стало известно о последних неделях жизни Анастасии Заворотнюк

Shot: состояние актрисы Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад

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Надежда Лебедева/Global Look Press

Стало известно о последних неделях жизни актрисы Анастасии Заворотнюк. Новыми подробностями поделилось издание Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, состояние Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. После этого дочь актрисы Анна экстренно вылетела из Дубая в Москву.

У Заворотнюк двое взрослых детей — 28-летняя Анна и 23-летний Майкл. В 2018 году 47-летняя на тот момент Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева.

Вскоре после родов артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет актриса снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

30 мая 2024 года семья сообщила, что 53-летней Заворотнюк не стало.

Ранее дочь Заворотнюк Анна поделилась воспоминанием об актрисе.

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