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Сандра Мантика об уехавших из России артистах: «Есть последствия»

Певица Сандра Мантика заявила, что не хочет судить уехавших из России артистов

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Сандра Мантика/VK

Блогерша и певица Сандра Мантика заявила в беседе с порталом «Страсти», что не хочет судить о нравственности и морали уехавших из России артистов.

Мантика заявила, что каждый человек исходит из потребностей блага для себя. Она предположила, что это был лучший выбор для этих артистов в этот период. Певица считает, что нет правильного или неправильного выбора, но есть последствия. Блогерша уточнила, что нужно помнить об этом.

Мантика также поделилась мнением о коллеге Ярославе Дронове (Shaman). Она назвала певца талантливым музыкантом, чей голос ни с кем не спутаешь. Блогерша призналась, что не против спеть с ним дуэтом.

«Есть душа в его творчестве. Очень рада, что он смог сделать так, что его песни услышали многие», — поделилась Мантика.

13 мая телеведущая Алена Водонаева заявила, что стоит разделять уехавших из России артистов. Она послала матом критикующих Россию артистов, которые уехали. Телеведущая считает, что таким людям стоит пойти на мужской половой орган. При этом она не стала высказываться плохо о людях, которые эмигрировали, но «не поливали грязью» страну.

Ранее продюсер Рудченко заявил, что у Брежневой нет шанса вернуться в Россию.

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