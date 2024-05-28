Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алсу может забрать половину бизнеса бывшего мужа в процессе развода

Адвокат Вербицкая заявила, что Алсу может попробовать отсудить у мужа полбизнеса

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алсу может претендовать на половину бизнеса Яна Абрамова, если предприниматель оформлял на себя имущество во время их 18-летнего брака. Об этом порталу «Страсти» рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

«С учетом изложенного, все добрачные квартиры Алсу как были, так и останутся ее личной собственностью. А на все, включая бизнес (доли в компаниях, акционерных обществах и т. д.), что было приобретено супругом в период их брака, она имеет право на 1/2», — пояснила Вербицкая-Линник.

При этом она уточнила, что обычно если речь идет о доле в бизнесе, то мужья предпочитают выплачивать денежную компенсацию бывшей супруге вместо передачи своих активов. Вербицкая-Линник добавила, что обычно в семьях звезд заключают брачный контракт, чтобы избежать лишних рисков во время развода.

Недавно сообщалось, что причиной развода певицы Алсу с Абрамовым могли стать измены мужа. По слухам, артистка не живет со своим супругом уже год. При этом официального подтверждения этой информации нет. Артистка подала на развод 24 мая 2024 года после того, как старшая дочь пары окончила школу. Алсу замужем за Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.

Ранее Клава Кока рассказала, как мудрость бойфренда помогает ей спасти отношения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами