Едва не ушедший за копейки потерянный шедевр Караваджо показали в Испании

Потерянный и едва не ушедший с молотка за копейки по сравнению с его стоимостью шедевр художника Караваджо показали в музее «Прадо» в Мадриде (Испания). Об этом пишет The Guardian.

Написанная в XVII году картина «Вот человек», изображающая Христа, была обнаружена три года назад, когда ее едва не продали на аукционе за €1,5 тысячи евро. Авторство картины приписывалось испанскому художнику Хосе де Рибере, однако в мае 2024 года исследования доказали авторство Караваджо.

Картину, которую выкупили у поколениями владевшей ей семьи за €36 млн, будут демонстрировать публике до октября. Известно, что семье Перес де Кастро — предыдущим владельцам — картину передали из коллекции испанских монархов в 1823 году. Нынешний владелец неизвестен, сообщается лишь, что он британец и живет в Испании.

Накануне считавшуюся потерянной картину Густава Климта продали на аукционе за €30 млн.

Ранее украденные картины Малевича и Кандинского изъяли во Франции.