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Кинокритик оценил шансы на успех «Сверхъестественного» с Кологривым и Янковским

Кинокритик Григорьев: Янковский и Кологривый будут более брутальными братьями Винчестер

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Warner Bros. Television

Кинокритик Роман Григорьев оценил шансы на успех российской версии сериала «Сверхъестественное», где братьев Винчестеров якобы должны сыграть Иван Янковский и Никита Кологривый. Его цитирует портал «Страсти».

По мнению Григорьева, вне зависимости от сюжета адаптации Янковский и Кологривый представят более брутальную версию братьев.

«Вообще, уже хорошо, что они играют не каких-то быдланов. В оригинале братья Винчестеры были слишком смазливые, а ребята более брутальные», — сказал он.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что телеканал ТНТ якобы займется съемками российской адаптации сериала. Янковский и Кологривый до этого сыграли соперников в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Оригинальный проект, созданный режиссером Эриком Крипке, рассказывает о двух братьях — Дине и Сэме Винчестерах, которые расследуют паранормальные случаи по всей Америке и изгоняют нечисть. Первая серия «Сверхъестественного» вышла в сентябре 2005 года. Сериал приобрел большую популярность и несколько спин-оффов. Финальный эпизод картины транслировался в ноябре 2020-го.

Янковский уже заявил, что не знает о съемках российской версии проекта.

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