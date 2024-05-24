Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Аюваску не пьет»: Собчак встретила Боню по пути в каннский туалет

Журналистка Ксения Собчак встретилась с Боней на Каннском кинофестивале

close
100%
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала о встрече с Викторией Боней на Каннском кинофестивале.

«Что не сделаешь ради подписчиков, я им про показ и Шер, а они: «Боню хотим». Шла в туалет, а нашла Боню. Мило беседует с Дашей Коноваловой, аюваску не пьет — только воду. Поздоровались — пообщались», — написала Собчак.

Виктория Боня стала гостьей ежегодного аукциона amfAR, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля. Для выхода на красную ковровую дорожку она предпочла пышное розовое платье из перьев с открытой спиной и разрезом до бедра. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж.

Собчак написала, что в этом году на вечеринке amFar было все так же много гостей, таким образом она опровергла сообщения российских СМИ о плохой продаже билетов на шоу. Однако, по мнению журналистки, за 3 года мероприятие сильно изменилось — стало более коммерческим и многолюдным.

Ранее Агата Муцениеце и Иван Чуйков целовались на светской премии по сценарию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами