«Аюваску не пьет»: Собчак встретила Боню по пути в каннский туалет

Журналистка и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала о встрече с Викторией Боней на Каннском кинофестивале.

«Что не сделаешь ради подписчиков, я им про показ и Шер, а они: «Боню хотим». Шла в туалет, а нашла Боню. Мило беседует с Дашей Коноваловой, аюваску не пьет — только воду. Поздоровались — пообщались», — написала Собчак.

Виктория Боня стала гостьей ежегодного аукциона amfAR, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля. Для выхода на красную ковровую дорожку она предпочла пышное розовое платье из перьев с открытой спиной и разрезом до бедра. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж.

Собчак написала, что в этом году на вечеринке amFar было все так же много гостей, таким образом она опровергла сообщения российских СМИ о плохой продаже билетов на шоу. Однако, по мнению журналистки, за 3 года мероприятие сильно изменилось — стало более коммерческим и многолюдным.

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