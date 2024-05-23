Бардаш ответил на обвинения СБУ по четырем статьям УК

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш заявил, что в течение двух лет работал над тем, чтобы рассказать жителям Украины правду о происходящих в мире событиях. Так он в беседе с RT отреагировал на сообщение о том, что СБУ собрала доказательную базу для предъявления ему обвинений по четырем статьям Уголовного кодекса.

Напомним, накануне следователи СБУ заочно сообщили Бардашу о том, что он подозревается в преступлениях по четырем статьям УК. В том числе речь идет о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганде войны и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины». Комментируя это, продюсер заявил, что стремился раскрыть своим соотечественникам глаза на правду, назвав это долгом любого человека, который понял, что происходит.

«Думаю, что каждый на моем месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит», — объяснил Бардаш.

По его словам, он убедился в разном отношении к жителям со стороны властей Украины и России и по этому поводу до сих пор пребывает «в тихом шоке».

«Я видел [президента Украины Владимира] Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — заявил продюсер, добавив, что решил стать «рупором» для людей.

Юрий Бардаш родился в Алчеевке в ЛНР. В январе он получил российский паспорт и похвастался им на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны.

Ранее Бардаш обвинил Филиппа Киркорова в «кувыркании».