Сергей Шнуров и The Hatters написали саундтреки к фильму «Майор Гром: Игра»

Певец Сергей Шнуров, рэпер Gone Fludd, группа The Hatters представили свои саундтреки к фильму «Майор Гром: Игра». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Музыки.

«Авторы картины выстроили свой собственный Петербург, существующий в сказочной киновселенной, но сохранивший атмосферу настоящей Северной столицы. И я очень рад, что на улицах этого мета-Петербурга теперь играют песни Шляпников», — заявил солист The Hatter Юрий Музыченко.

Помимо рокеров, свои саундтреки к фантастическому боевику представили и другие популярные современные артисты: например, Slava Marlow, SQWOZ BAB, Антоха МC, Ник Брусковский и группа «Сироткин», а также молодые исполнители TMNV и AUM RAA.Саундтреки готовила Яндекс Музыка совместно с создателями фильма «Майор Гром: Игра».

В новой части франшизы о Майоре Громе к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский. Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет третьего фильма происходит спустя год после событий второго. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

Яндекс Музыка запустила специальный раздел с контентом из вселенной Майора Грома. В нем пользователи могут найти оригинальные комиксы издательства BUBBLE и подкасты, галерею плейлистов с аудио-комментариями от героев картины, а также саундтреки — как к премьере «Майор Гром: Игра», так и к прошлым фильмам франшизы.

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