Названы самые ожидаемые премьеры 77-го Каннского кинофестиваля

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Проект «Сноб» рассказал о самых ожидаемых премьерах.

Откроет смотр картина главного французского комика Квентина Дюпье, более известного под псевдонимом Mr. Oizo. Согласно сюжету, Флоренс, влюбленная в Давида, хочет представить избранника своему отцу Гийому. Однако молодой человек ответных чувств не испытывает и хочет свести девушку со своим другом Вилли.

Одной из главных премьер фестиваля стал проект мечты классика мирового кино Фрэнсиса Копполы «Мегалополис». Мастер работал над картиной более 30 лет и вложил в него $120 млн из собственных средств. Фильм раскрывает историю альтернативных США, где за власть над Новым Римом борется Цезарь, мечтающий о создании утопии, и погрязший в алчности мэр Цицерон.

Также в программе фестиваля картина режиссера Кирилла Серебренникова о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке». Сюжет байопика основан на одноименной книге французского писателя Эммануэля Каррера. Роль Лимонова исполнит Бен Уишоу, а его жену, поэтессу Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко.

В жюри основного конкурса 77-го Каннского кинофестиваля вошли девять кинематографистов, пять из которых — женщины. Смотр возглавит американский режиссер Грета Гервиг («Барби»). Полная подборка кинопроектов, которые будут представлены на фестивале — в материале издания.

До этого сообщалось, что порядка 200 работников Каннского и других французских фестивалей пригрозили организаторам киносмотра забастовкой.

Среди протестующих по всей Франции — киномеханики, сотрудники пресс-служб, авторы субтитров, административный и технический персонал. Они жалуются на низкие зарплаты.

Ранее стало известно, что американская актриса Мерил Стрип будет удостоена почетной награды «Золотая пальмовая ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале.