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Мишустин обратился к празднующему 80-летие Додину

Премьер-министр России Мишустин отметил яркий талант режиссера Додина

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 80-летием художественного руководителя — директора петербургского Академического Малого драматического театра — Театра Европы Льва Додина. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Выдающийся режиссер, вы вписали множество страниц в историю драматического искусства. Яркий талант, неповторимый творческий почерк позволяют вам ставить уникальные спектакли», — обратился к празднующему юбилей Додину глава правительства.

Мишустин отметил, что в каждой постановке Додина органично сочетаются выразительные средства и формы, оригинальные сценические решения, неподдельная актерская энергетика, подлинные эмоции и переживания героев пьес.

Режиссер руководит Театром Европы более 40 лет, он поставил более 70 драматических и оперных спектаклей. Среди его постановок «Разбойник» по произведению Карела Чапека, «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса, «Живи и помни» по роману Валентина Распутина, «Повелитель мух» по роману Уильяма Голдинга, «Бесы» и «Братья Карамазовы» по романам Федора Достоевского, «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Чайка» по пьесам Антона Чехова и др.

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