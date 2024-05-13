«Холодную войну-2 у России не выиграть»: публицист о Евровидении

Прошедший в Швеции музыкальный конкурс «Евровидение-2024» окончательно доказал, что Холодную войну-2 у России выиграть не получится. Такое мнение высказал публицист Игорь Орцев. Его слова приводит Tsargrad.tv.

«Потому что в прошлой (Холодной войне. — «Газета.Ru»), нас, граждан СССР, брали действительно мощными вещами. Начиная с Луи Армстронга и «Великолепной семерки», через «The Beatles» и «Золото Маккены» <...> Констатируем: западная культура, в отличие от времен СССР, больше не является оружием в информационной войне против нас», — отметил Орцев.

Финал «Евровидения-2024» состоялся 11 мая в шведском городе Мальме. Победу в конкурсе одержал швейцарский исполнитель Nemo, получивший 591 балл с песней The Code. Музыкант поет о своем опыте принятия собственной идентичности.

На второй строчке оказался хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim. Он набрал 547 баллов. Третье место отдали представителям Украины: рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) исполнили песню Teresa & Maria, заработав 453 балла.

Следом идут Франция и Израиль. Представительницу последнего — 20-летнюю певицу Эден Голан — активно призывали бойкотировать пропалестинские активисты. Перед финалом Украина внесла ее в базу «Миротворец», поскольку 21-летняя Эден Голан прожила большую часть жизни в России.

Ирландия, Италия и Армения замыкают первую десятку.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран перед Евровидением.