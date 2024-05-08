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Газманов рассказал о том, почему Москва «шокирует» иностранцев

Певец Газманов признался, что Москва шокирует его друзей-иностранцев

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Иностранные граждане, которые приезжают в Москву, бывают «шокированы» столицей России. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал народный артист России Олег Газманов.

«У меня есть друзья-иностранцы, связанные с музыкой. Их шокирует Москва. Не просто вот они удивляются [когда приезжают], а их шокирует столица. Причем это не то, что я веду их по памятным местам каким-то: они просто ходят где-то [по городу]», — отметил артист.

Он добавил, что столица России продолжается преображаться. По его словам, в этом городе ему нравbтся многое, в том числе, Красная площадь, «Москва-Сити», Замоскворечье, Патриаршие пруды, а также все «места, где молодежь, народ собирается».

«Это все разное абсолютно, но это Москва, и иногда, знаете, если долго не ездишь в какой-то район, то потом не узнаешь его – так быстро строится все», — добавил Газманов.

В феврале Олег Газманов, отвечая на вопрос, с какой исторической личностью мечтал бы поговорить при возможности, признался, что хотел бы встретиться с Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным. Кроме того, Газманов хотел бы поговорить с Алексеем Маресьевым, сила духа и любовь к Родине которого позволила легендарному летчику выжить.

Ранее Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках.

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