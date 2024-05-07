Пореченков о вступлении Путина в должность президента: «страна идет правильным курсом»

Президент России Владимир Путин внес особый вклад в развитие страны, в том числе, поспособствовал тому, что к ее интересам прислушиваются европейские и западные партнеры. Об этом «Пятому каналу» рассказали доверенные лица Путина, актер Михаил Пореченков и гимнастка Светлана Хоркина, после инаугурации президента.

По словам Пореченкова, Россия продолжит достигать намеченных целей под руководством Путина.

«Это день замечательный не только для меня, а для всей страны. Страна идет правильным курсом. Президент на месте, президент в порядке. Все прекрасно», — сказал он.

Хоркина, в свою очередь, выразила благодарность президенту за приглашение на церемонию инаугурации. Она также призналась, что посещение мероприятия стало для нее честью.

«Сегодня в честь победы <…> он получает должность президента Российской Федерации, и это очень почетно, празднично», — подчеркнула она.

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация президента, Путин вступил в должность пятый раз до 2030 года. «Газета.Ru» вела трансляцию церемонии, после которой президент посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля.

Ранее депутат Госдумы, музыкант и певец Денис Майданов назвал главную заслугу Путина на посту президента России.