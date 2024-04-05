Джоли заявила, что Питт бил ее задолго до расставания

Адвокаты актрисы Анджелины Джоли намекнули на то, что актер Брэд Питт бил ее задолго до расставания в 2016 году. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

Команда адвокатов актрисы заявила, что Питт отказывался разрешать Джоли продавать долю в их общей винодельне «Chateau Miraval French», если она не подпишет жесткий договор о неразглашении.

«Питт подвергал Джоли физическому насилию задолго до того, как в сентябре 2016 года их семья отправилась из Франции в Лос-Анджелес. Но в этом полете он впервые применил физическое насилие и к детям. Джоли немедленно оставила его», — пишут адвокаты.

60-летний Питт, по словам защитников Джоли, предлагал ныне 48-летней жене скрывать информацию о его «недостойном поведении».

Накануне Брэд Питт отказался в суде от совместной опеки с Анджелиной Джоли над детьми. Теперь актриса сохранит полную опеку над детьми, а у Питта останется лишь право посещения.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

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