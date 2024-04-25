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Губерниев оценил будущее кино Андреасяна про Костомарова

Комментатор Губерниев пожелал удачи снимающему фильм о Костомарове Андреасяну

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Пресс-служба

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщения о том, что режиссер Сарик Андреасян снимет картину о спортсмене Романе Костомарове, потерявшем конечности. Его цитирует News.ru.

Он пожелал удачи режиссеру и пообещал посмотреть кино, если оно получится хорошим и если на роль спортсмена выберут подходящего артиста.

«То, что случилось с Костомаровым, ни один сценарист не напишет. Рома — мужественный человек, про него еще будут снимать фильмы. Многих эта картина может вдохновить», — сказал он.

Губерниев подчеркнул, что именно такое кино нужно снимать.

«Будем смотреть, что там нам наснимает Андреасян», — заключил он.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. 17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

Накануне вышел документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского.

Ранее в АСТ предложили отдать биографию Пазолини с цензурными плашками в музей.

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