В Большом театре состоится премьера «Питер Пэн»

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представит новую оперу для детей от Андрея Рубцова под названием «Питер Пэн», основанную на приключениях известного шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри. Об этом пишет ТАСС.

Премьерные представления запланированы на 25–28 апреля на Камерной сцене имени Б.А. Покровского.

Андрей Рубцов пояснил, что опера «Питер Пэн» была заказана ему Красноярским театром оперы и балета, где она была впервые представлена в декабре 2019 года. «Сейчас в Большом театре главное слово, которое у меня в голове, что я в сказку попал, как Питер Пэн. Это потрясающие артисты, потрясающий оркестр. Символическое место совершенно. Любой человек, сочиняющий музыку, вообще мечтать не может, что когда-нибудь его опера будет звучать в Большом театре. Так что я в сказке», — добавил композитор.

Рубцов также выразил благодарность режиссеру спектакля Нине Чусовой за их совместную работу. Он пояснил, что уже ранее сотрудничал с артисткой, и у них сложилось взаимопонимание. Рубцов заявил, что ценит ее вклад в постановку. Также в спектакле есть акробаты, мимы, важную роль играет детский хор.

Нина Чусова, в свою очередь, уточнила, что впервые работает как режиссер в Большом театре. Она заявила, что благодарна за возможность поставить оперу для детей. Это огромная ответственность, отметила режиссер.

По ее словам, создатели оперы провели множество экспериментов, включая работу оперных певцов с куклами, акробатические и хореографические номера.

В создании спектакля также принимали участие Евгения Панфилова (художник по костюмам), Наталья Терехова (хореограф), Виктор Платонов (сценограф), Евгений Подъездников (художник по свету), Алан Мандельштам (видеохудожник), а также Александр Критский и Павел Сучков (хормейстеры).

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