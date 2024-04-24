Бондарчук о фильме «Сто лет тому вперед»: это подведение итогов в индустрии кино

Вышедший на экраны кинотеатров фильм «Сто лет тому вперед» стал подведением итогов в индустрии кино за последние 30 лет, считает продюсер картины Федор Бондарчук. В беседе с «Москвой 24» он высоко оценил компьютерную графику в фильме и назвал феноменальным качество звука.

Напомним, «Сто лет тому вперед» снял Александр Андрющенко по книге детского писателя Кира Булычева. В минувшие выходные картина вышла в прокат, собрав за первый уикенд 307 млн рублей.

Федор Бондарчук озвучил одного из персонажей — робота Вертера. По его словам, фильм подвел итоги киноиндустрии по сценарию, звуку, актерской игре, а компьютерная графика в нем не уступает крупным студиям, работающим с такими жанрами.

«Звук в картине феноменальный, — добавил продюсер. — Работа с искусственным интеллектом позволяет фантазировать и проверять свои фантазии тут же. Задач ему можно ставить много, а дальше все зависит от звукорежиссера».

Бондарчук также подчеркнул, что современный фильм — это не ремейк культовой советской картины «Гостья из будущего», а новая работа, в основе которой лежит повесть Булычева. Сценарий, по его словам, создавался в течение длительного времени, поэтому в фильме нет никаких случайных деталей. Возраст персонажей отличается от оригинала — актеры старше, чем герои повести. Как объяснил продюсер, это сделали намеренно, чтобы отразить в фильме сложные, с которыми сталкиваются молодые люди.

Фильм «Сто лет тому вперед» назвали абсолютным лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам прошлых выходных. Однако в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что ждали сборов вдвое больше — порядка 700-800 млн рублей.

Сценарист ранее рассказал, что его впечатлило в съемках фильма «Сто лет тому вперед».