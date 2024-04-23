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Киркоров впервые выступит в Кремле после скандала с «голой» вечеринкой

Певец Филипп Киркоров выступит в Кремле по случаю 50-летия БАМа

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров впервые выступит в Кремле после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Life.

Концерт в Государственном Кремлевском дворце пройдет по случаю 50-летия БАМа (Байкало-Амурская магистраль). Киркоров споет на мероприятии композицию «Полетели». Автор музыки и слов песни — Татьяна Залужная.

В концерте также примут участие Лев Лещенко, Александр Маршал, ВИА «Самоцветы», Жасмин, Юрий Антонов, Мария Воронова, Пелагея, Денис Майданов, ВИА «Лейся, песня», Дмитрий Харатьян, Ольга Кормухина.

Перед выступлением артистов президент Владимир Путин вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, которые внесли вклад в создание БАМа.

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

В том же месяце стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски».

Ранее стало известно, зачем Киркоров и Басков выступали перед молдавской оппозицией.

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