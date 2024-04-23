На выставке о Древнем Китае на ВДНХ покажут статуи терракотовых воинов

В павильоне №22 ВДНХ откроется выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы выставки.

В экспозиции гостям покажут детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей армии китайского императора Цинь Шихуанди. Натуралистичные глиняные статуи в человеческий рост — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Над их созданием трудилось около 700 тысяч человек.

Кроме реплик воинов, в экспозиции будут представлены реплики китайских колесниц, оружия, предметов быта и красочных исторических костюмов.

28 апреля с 13:00 до 20:00 посетители выставки смогут примерить традиционные китайские наряды и принять участие в фотосессии на фоне Великой Китайской стены, аутентичной пагоды или на императорском троне.

29 и 30 апреля с 12:00 до 19:00 будет проходить мастер-класс по изображению Терракотовой армии на гигантской раскраске.

10 мая в 16:00 в павильоне запланирован творческий мастер-класс по изготовлению китайских фонариков для взрослых и детей — гостей научат делать яркие фонарики из конвертов хунбао с благопожелательными символами. В стоимость билета на мастер-класс входит посещение выставки с экскурсией.

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