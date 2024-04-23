Экс-депутат Госдумы заявил, что Пугачева не является матерью Лизы и Гарри

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева не является матерью детей Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он поставил под сомнения слова юмориста о том, что его супруга предварительно заморозила яйцеклетки, чтобы у них появились наследники.

Бывший парламентарий добавил, что в правдивости этой версии сомневаются многие.

Худяков написал, что специалисты-репродуктологи не подтверждают информацию о замороженных яйцеклетках. По его данным, в то время, когда Пугачева могла бы стать матерью, не было технологий для сохранения яйцеклеток.

Экс-депутат Госдумы объяснил свою точку зрения, намекнув, что он знает, кто на самом деле является биологической матерью Гарри и Лизы, но не раскроет ее имя. «Понятно же — кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой не возьми», — написал Роман.

Несколько лет назад в эфире канала «Россия 1» Галкин поделился тем, что переживал из-за того, что у них с Пугачевой нет детей. По его словам, они не раз предпринимали попытки зачать детей в пробирке, но не получалось.

После рождения Лизы и Гарри пара сразу заявила, что двойняшек выносила суррогатная мать из Казани Елена Ширинина.

Ранее Киркоров рассказал, как Галкин увел у него Пугачеву.