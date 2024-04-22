Борис Галкин нашел объяснение поведению Артура Смольянинова*

Заслуженный артист России Борис Галкин («В зоне особого внимания», «Мы из будущего») нашел объяснение поведению актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Его цитирует aif.ru.

По мнению Галкина, 40-летний Смольянинов, заявивший, что готов участвовать в боевых действиях против России на стороне ВСУ, — продукт своего времени.

«Он рос, когда все развалилось и к власти после перестройки пришли либералы. 30 лет он формировался в этой болтовне», — уверен актер.

Галкин не сомневается, что власти были развернуты к Западу, а сейчас «либеральный бульон» якобы выталкивает Смольянинова и других из страны.

Кроме того, Галкин высказался относительно заявления Смольянинова о готовности стрелять в своего коллегу по «9 роте» Сослана Фидарова и участвующего в спецоперации.

«Никто не прописал Смольянинову пилюли против предательства», — резюмировал он, отметив, что, несмотря на это, Смольянинов был замечательным актером.

Накануне стало известно, что снятый в 2021 году сериал со Смольяниновым отложили на полку.

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