Раймонд Паулс объяснил, почему отказался от встречи с Пугачевой и Галкиным

Композитор и автор многих мелодий Аллы Пугачевой Раймонд Паулс объяснил aif.ru, почему отказывается от встреч с артисткой.

«С Аллой у нас давно все в прошлом. Нам и поговорить с ней будет не о чем. У меня сегодня совсем другая жизнь. А прошлое вспоминать мне не интересно. На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. Даю концерты, играю, пишу новые мелодии», — отметил Паулс.

Композитор признался, что значительную долю времени у него отнимает преподавание. По словам Паулса, он то и дело старается научить молодежь необходимым навыкам и подыгрывает молодым исполнителям. Автор убежден, что современные молодые люди «ничего не знают» в отличие от их советских предшественников.

Неделю назад Раймонд Паулс рассказал, почему в свое время поссорился с артисткой. По словам композитора, все началось с того, что Пугачева не пригласила его на свои рижские концерты. К тому же, добавил композитор, Пугачева то и дело выдвигала необоснованные претензии в его адрес и в адрес автора текстов Ильи Резника.

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