Назван лидер проката в России и СНГ за выходные

Фильм «Сто лет вперед» от режиссера Александра Андрющенко, основанный на повести Кира Булычева, стал абсолютным лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав за прошедшие выходные 309,2 миллиона рублей. Эти данные предоставлены порталом kinobusiness.com за период с 18 по 21 апреля.

Сценарий фильма «Сто лет вперед» разрабатывался в течение трех лет. В картине снялись такие известные актеры, как Александр Петров, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юрий Борисов и другие. Главные роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн.

Федор Бондарчук, являющийся продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

На втором месте в рейтинге оказался фильм «Летучий корабль» под режиссурой Ильи Учителя, который собрал 47,7 миллиона рублей. Сюжет этой картины основан на одноименном мультфильме 1979 года по мотивам русской сказки. В фильме снялись Леонид Ярмольник, Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Федор Добронравов и Анна Уколова.

Полина Гагарина исполнила роль ведьмы Леди Джейн, специально созданную для киноверсии. Сергей Гармаш сыграл роль Водяного.

На третьем месте оказался британо-американский боевик «Падение империи» от режиссера Алекса Гарленда, собравший 34,4 миллиона рублей. Фильм-антиутопия рассказывает о гражданской войне в альтернативном будущем США. Сюжет сосредотачивается на группе из трех журналистов, которые пытаются добраться до Вашингтона для интервью с последним президентом США. В картине снялись Кирстен Данст, Ник Офферман, Джесси Племонс, Кейли Спейни и другие.

Ранее Никита Кологривый закончил сниматься в фильме с попугаем в главной роли.