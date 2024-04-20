В США покажут спектакль по пьесе про Путина

На Бродвее в Нью-Йорке пройдет премьера спектакля «Патриоты» про президента России Владимира Путина. Речь идет о пьесе британского драматурга Питера Моргана, сообщает газета The New York Times.

Премьера спектакля пройдет 22 апреля. В нем будет рассказываться о приходе главы российского государства к власти. Бизнесмены Борис Березовский и Роман Абрамович также стали героями этой пьесы.

Питер Морган является создателем сериала «Корона».

До этого британский продюсер Соня Фридман понадеялась, что у пьесы «Патриоты» будет будущее на Бродвее. Она также назвала постановку мощной и увлекательной политической пьесой, «которая одновременно невероятно своевременна и актуальна».

Издание Deadline писало, что компания Netflix заинтересована превратить этот спектакль в шестисерийную драму.

Ранее в США конгрессвумен извинилась после того, как ее вывели из театра из-за поведения.