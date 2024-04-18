Добровинский сравнил отказ ЕСПЧ по иску Киркорова с гонениями евреев в 30-х годах

Адвокат Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова из-за того, как певец поддерживает действия России в Крыму и Владимира Путина.

«Что интересно: оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение. А точнее: имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела», — заявил защитник.

Добровинский напомнил о политике Германии 30-х годов по отношению к евреям, когда представителям нации не разрешалось иметь свое мнение и имущество.

«Чем отличаются ЕСПЧ сегодняшние от Германии 30-х годов? Имущество блокируется и отбирается, а инакомыслие пересекается», — подчеркнул он.

Адвокат посетовал, что не прошло еще ста лет, а мы уже движемся к повторению пройденного, и подытожил свой комментарий фразой: «Что же будет лет через 10?»

Накануне стало известно, что ЕСПЧ отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву. В документе говорится, что решение является окончательным.

Ранее сообщалось, что российские регионы стали отменять праздничные мероприятия к 9 Мая.