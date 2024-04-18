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Мартынов о возвращении Гогунского в «Универ»: «Потираю ручки от предвкушения»

Актер Мартынов заявил, что Виталий Гогунский вернется в новом сезоне «Универа»

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Личный архив Александра Мартынова

Актер Александр Мартынов признался в беседе с mk.ru, что в новом сезоне сериала «Универ. 13 лет спустя» Виталий Гогунский вернется к роли Кузи.

Мартынов отметил, что персонаж Гогунского проявит себя с новой стороны.

«Это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно. В ситкоме персонаж не развивается, он законсервирован, ну а тут я потираю ручки от предвкушения», — отметил артист.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования.

Стас Ярушин признался, что в продолжении «Универа» в сюжетной линии его персонажа больше драмы и меньше комедии.

Ранее Стас Ярушин объяснил, почему многие российские звезды боятся приходить к нему на шоу.

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